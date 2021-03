Drei Tote und mehrere Verletzte bei Protesten in Myanmar

In Myanmar sind bei Protesten gegen die Militärmachthaber drei Menschen getötet worden. Die Polizei habe in der Stadt Myitkyina im Norden des Landes das Feuer auf Demonstranten eröffnet und dabei zwei Personen erschossen, berichteten Augenzeugen am Montag. Mindestens drei Menschen seien dabei verletzt worden, hieß es. In Pyapon südlich von Yangon starb ein Mann lokalen Medien zufolge durch einen Bauchschuss. Sechs weitere Demonstranten wurden dort verletzt.

SN/APA (AFP)/STR Demonstrationen und Aufruf zu landesweitem Streik