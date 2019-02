Drei UNO-Blauhelmsoldaten bei Angriff in Mali getötet

In Mali sind drei UNO-Blauhelmsoldaten bei einem Angriff getötet worden. Ein Fahrzeug der UNO-Mission in Mali (MINUSMA) sei am Freitagabend in Siby südwestlich der Hauptstadt Bamako von bewaffneten Angreifern attackiert worden, erklärte MINUSMA am Samstag. Ein weiterer Soldat und der Fahrer des Wagens seien dabei verletzt worden.

Nach Angaben aus malischen Sicherheitskreisen handelte es sich vermutlich um einen Raubüberfall. Die getöteten Soldaten kamen demnach aus Guinea. Anzeige UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und der UNO-Sicherheitsrat verurteilten den Angriff. Der Sicherheitsrat forderte die malische Regierung auf, den Angriff schnell zu untersuchen und die Täter vor Gericht zu stellen. Das westafrikanische Mali ist seit 2012 Aufmarschgebiet für islamistische Gruppierungen, die damals die Kontrolle über den Norden des Landes übernahmen. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich griff 2013 militärisch ein und drängte die Islamisten zurück. Doch trotz der Präsenz tausender internationaler Soldaten herrscht weiterhin Instabilität. Die mehr als 15.000 Blauhelm-Soldaten werden immer wieder Ziel von Angriffen. Quelle: Apa/Ag.