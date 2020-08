Drei US-Staaten ziehen wegen US-Post gegen Trump vor Gericht

Im erbittert geführten Streit um die staatliche US-Post ziehen drei demokratisch regierte US-Staaten gegen Präsident Donald Trump vor Gericht. Die Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James, gab am Dienstag bekannt, dass ihr Bundesstaat sowie New Jersey und Hawaii ein Bundesgericht in Washington eingeschaltet haben.

SN/APA (AFP)/VALERIE MACON Trump fürchtet Stimmenverluste durch vermehrte Briefwahl