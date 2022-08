Drei weitere Schiffe mit ukrainischem Getreide ausgelaufen

Drei weitere Getreide-Frachter haben ukrainische Schwarzmeer-Häfen verlassen. Zwei Schiffe hätten in Tschornomorsk und eines in Odessa abgelegt, teilt das türkische Verteidigungsministerium mit. Die Frachter haben nach Angaben der Gemeinsamen Koordinierungsstelle in Istanbul, in dem russische, ukrainische, türkische und UNO-Mitarbeiter zusammenarbeiten, insgesamt 58.000 Tonnen Mais geladen.

SN/APA/AFP/OLEKSANDR GIMANOV Weitere ukrainische Getreideschiffe ausgelaufen