Dreier-Gipfel im Atomkonflikt mit Nordkorea

Bei einem Dreier-Gipfel wollen die Staats- und Regierungschefs aus China, Japan und Südkorea am Dienstag in der südwestchinesischen Metropole Chengdu über den Atomkonflikt mit Nordkorea beraten. So gibt es Sorgen, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un in den nächsten Tagen einen neuen Raketentest vornehmen könnte, weil die Gespräche mit den USA festgefahren sind.

SN/APA (AFP/KCNA)/KCNA VIA KNS Nordkorea hatte zuletzt vermehrt Raketen getestet