Dreiköpfiges UN-Team soll Mord an Khashoggi untersuchen

Das UN-Büro für Menschenrechte will den Mord an dem saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi untersuchen. Dafür sei ein dreiköpfiges Team internationaler Experten zusammengestellt worden, teilte das Büro am Freitag mit. Die Ermittler würden Ende Jänner in die Türkei reisen. Es gehe darum, die etwaige Verantwortungen von Personen oder Staaten aufzudecken.

SN/APA (Archiv/AFP)/OZAN KOSE Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul getötet