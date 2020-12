Dreitägige Staatstrauer für Tote des Karabach-Kriegs

Sechs Wochen nach Ende der Kämpfe um die Südkaukasusregion Berg-Karabach hat in Armenien eine dreitägige Staatstrauer für die getöteten Soldaten begonnen. Zu Tausenden besuchten die Menschen in der Hauptstadt Jerewan den Friedhof Erablur, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur am Samstag aus dem christlich geprägten Land berichtete. Regierungschef Nikol Paschinian hatte den Beginn der Staatstrauer auf den 40. Tag nach Ende der Kampfhandlungen angesetzt.

SN/APA (AFP)/KAREN MINASYAN Gedenken in Armenien