Dritte fünfstündige Feuerpause im syrischen Ost-Ghouta

Am dritten Tag in Folge sollen im belagerten syrischen Rebellengebiet Ost-Ghouta an diesem Donnerstag für mehrere Stunden alle Kampfhandlungen eingestellt werden. In den vergangenen Tagen brachte die von Russland verkündete temporäre Waffenruhe in dem umkämpften Gebiet einen zeitweisen Rückgang der Gewalt.

SN/APA (AFP)/AMMAR SULEIMAN Die Feuerpausen bringen Ost-Ghouta nur vorübergehend Ruhe