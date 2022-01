Dritte Runde der Präsidentenwahl in Italien ohne Sieger

In Rom ist auch bei der dritten Runde der Präsidentenwahl noch kein neues Staatsoberhaupt gekürt worden. Bei der geheimen Wahl konnte am Mittwoch kein Kandidat die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Wahlgremium erreichen, dem 1.009 Parlamentarier und Regionalvertreter angehören. Am Donnerstag ist eine neue Wahlrunde geplant. Bei den ersten drei Wahlgängen gilt die Zwei-Drittel-Mehrheit, erst danach reicht eine absolute Mehrheit für den Wahlsieg.

SN/APA/AFP/POOL/ALESSANDRA TARANTIN Präsidentenwahl in Italien