Drohne über Zentrum Moskaus abgeschossen

Die russische Luftabwehr hat eigenen Angaben zufolge über Moskau eine ukrainische Drohne zerstört. Die Ukraine habe in der Nacht einen Angriff "mit einem unbemannten Luftfahrzeug gegen Objekte in Moskau und der Region Moskau" gestartet, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Freitag auf Telegram. "Die Drohne änderte ihre Flugbahn, nachdem sie von der Luftabwehr beschossen worden war und stürzte auf ein (...) Gebäude im Moskauer Stadtviertel Krasnopresnenskaja."

Russische Hauptstadt wieder Ziel von unbemannten Flugobjekten