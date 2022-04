Drohnen im militärischen Einsatz

Unbemannte Einheiten aus der Luft. Warum Drohnen im Kampf so wirkungsvoll sind.

Neu ist der Einsatz unbemannter Flugkörper - also von sogenannten Drohnen - für Kampfzwecke nicht. Schon im Jahr 1931 rüstete die britische Royal Air Force drei Maschinen des Aufklärungsflugzeugs Fairey IIIF auf Fernsteuerung um und setzte sie als Trainingsziele und Zieldrohnen für Jagdpiloten ein - quasi als ferngesteuerte Tontauben. In der Folge übernahmen unbemannte Flugkörper Schritt für Schritt immer mehr Aufgaben für das Militär und im Kampf. Die Verwendungsmöglichkeiten folgten dem technologischen Fortschritt. Oft wirken Drohnen im Hintergrund und in ...