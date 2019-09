Drohnenangriff: "GPS-Daten reichen aus, um ein Fußballstadion zu treffen"

Eine einzelne Person in einem Hinterzimmer - tausende Kilometer vom Angriffsziel entfernt - kann eine Drohne per Joystick steuern und mit nur einem Klick den darauf befestigten Sprengstoff zünden. Doch wie kann ein Drohnenangriff verhindert werden? Und wie setzt das Militär die Drohnen ein? Die SN haben bei einem Experten vom Österreichischen Bundesheer nachgefragt.

Nach dem Angriff auf Ölfelder in Saudi-Arabien wird darüber debattiert, wie weit Drohnen überhaupt einsetzbar sind. Am Samstagmorgen hatten Drohnenraketen die Ölraffinerie Abqaiq sowie das größte Ölfeld des Landes in Khurais getroffen. Houthi-Rebellen im Jemen hatten sich nur wenige Stunden ...