Droht ein Angriff aus Belarus?

Am Montag beginnen russische und belarussische Truppen ein gemeinsames Manöver. Die Ukraine befürchtet eine neue Offensive gegen Kiew.

Erinnerungen werden wach an den Winter 2022, an die Zeit vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Wieder schickt der Kreml Tausende Soldaten nach Belarus. Wieder üben die Truppen gemeinsame Manöver. Und wie vor einem Jahr, als westliche Geheimdienste vor einer russischen Invasion warnten, ist in Moskau und Minsk nur vom "Schutz der Grenzen" die Rede.

Die ukrainische Führung dagegen ist sicher, dass die russische Armee noch einmal versuchen wird, von Belarus aus gegen Kiew vorzustoßen. Von der ...