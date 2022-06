Droht nun auch eine Gaskrise in Südeuropa?

Algerien kündigt Spanien die Freundschaft. Der Streit um die Westsahara spaltet die Region und wird zum EU-Problem.

Möglicherweise war es kein Zufall: Am Tag, an dem Algerien den Freundschaftsvertrag mit Spanien aussetzte, kamen von der algerischen Küste sechs Migrantenboote mit 113 Menschen auf Mallorca an. Es war die größte Zahl algerischer Bootsflüchtlinge, die heuer auf der spanischen Mittelmeerinsel an einem Tag gezählt wurde.

Doch mit dem Freundschaftsbruch zwischen Spanien und Algerien steht mehr als die Migrationspolitik auf dem Spiel. Die Sorge wächst, das Zerwürfnis könnte eine Gaskrise auch an der Südflanke Europas provozieren. Ausgerechnet jetzt, ...