Droht Paris ein heißer Herbst?

Frankreichs Linke ruft zu Protesten auf. Sie will die Unzufriedenheit im Land in eine große Bewegung wandeln.

Bis jetzt fruchteten die Aufrufe nicht so richtig, die französische Gelbwesten-Bewegung wieder zu beleben. Mit ihren Trommeln und Trillerpfeifen, die manche dabei hatten, als sie vor einer Woche in gelben Warnwesten durch Paris marschierten, machten sie sich zwar laut bemerkbar. Aber es waren nur ein paar Dutzend. Keine Rede von den Hunderttausenden, die Herbst 2018 über Monate hinweg an den Wochenenden in den Straßen Frankreichs demonstriert hatten.

Auslöser für die Gelbwesten-Proteste war ursprünglich eine geplante Ökosteuer auf Kraftstoff, ...