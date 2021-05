Druck auf Dänemark in mutmaßlicher Spionage-Affäre wächst

Nach der Enthüllung von mutmaßlichen Spionage-Aktivitäten zur Unterstützung der USA wächst der Druck auf Dänemark. Zwar äußerte die dänische Verteidigungsministerin Trine Bramsen am Sonntag knapp, dass "das systematische Abhören von engen Verbündeten" inakzeptabel sei, doch die betroffenen Regierungen unter anderem in Berlin und Paris forderten am Montag weitere Erklärungen. Frankreichs Europaminister Clément Beaune nannte die Vorwürfe "extrem gravierend".

SN/APA/DPA/JAN WOITAS Ein "bearbeitetes" deutsches Wahlplakat