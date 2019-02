Druck auf Machthaber Maduro wächst

Das Ultimatum europäischer Staaten an den Präsidenten Venezuelas ist am Sonntag abgelaufen. Die USA fordern offen zu seinem Sturz auf. Auch China scheint auf die Seite der Opposition zu schwenken.

Der Konflikt um die Macht in Venezuela hat am Wochenende einen neuen Höhepunkt erreicht. Machthaber Nicolás Maduro und sein Kontrahent Juan Guaidó haben bei Massenkundgebungen Hunderttausende Anhänger auf die Straßen von Caracas und Venezuela gebracht. Unter dem Motto "Die Welt mit Venezuela" folgten die Menschen landesweit dem Aufruf, eingehüllt in die gelb-blau-rote Nationalflagge. Auch Präsident Maduro beorderte seine Anhänger zu Unterstützungskundgebungen ins Zentrum von Caracas. Sie feierten den Jahrestag der "Bolivarischen Revolution", mit der sein Vorgänger Hugo Chávez vor genau 20 Jahren die Macht in dem südamerikanischen Ölstaat übernommen hatte.