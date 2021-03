Druck auf slowakischen Premier wächst

In der Slowakei wächst der Druck auf Ministerpräsident Igor Matovic, der am gestrigen Sonntagabend überraschend seinen Rücktritt angeboten hat. Vizepremier Richard Sulik von der rechtsliberalen Partei "Freiheit und Solidarität" (SaS) hat am Montag seinen Rücktritt eingereicht und damit die wichtigste Forderung des Premiers erfüllt. Mit seinen weiteren Forderungen brachte Matovic indes auch Staatspräsidentin Zuzana Caputova gegen sich auf.

SN/APA (AFP)/BARTOSZ SIEDLIK Slowakischer Premier schafft auch eigenen Rücktritt nicht