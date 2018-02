Dschihadisten schänden eine Tote

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan rekrutiert IS-Kämpfer in seinem Feldzug gegen die Kurden.

Verzückt lauschen die Männer. "Noch gestern waren wir mit Osama Bin Laden in Tora Bora, heute vernichten wir die Ungläubigen in Afrin", singt der Dschihad-Kämpfer und schlägt den Bogen von Afghanistan nach Syrien, wo der auf Dschihad-Websites veröffentlichte Videoclip in den letzten Tagen entstanden ist. Ebenfalls aus Syrien, aus dem kurdischen Dorf Bulbul in der Region Afrin, stammt ein Video, das "Rebellen" bei der Zerstörung eines Spirituosen-Shops zeigt. Die Eigentümer beschimpfen sie als "Schweine" und "Ungläubige", die ihrer "gerechten Strafe nicht entgehen werden". Diese wurde bei Barin Kobani (23) bereits vollzogen. Die kurdische Milizionärin starb bei Kämpfen in der Ortschaft Qarnah. Auf einen Video ist eine Gruppe "Rebellen" zu sehen, die sich um die grauenvoll geschändete Leiche der jungen Frau postiert haben und laut "Allah, den Allmächtigen" preisen. Die Tote wird als "Äffin, Schwein und PKK-Terroristin" verunglimpft - anderen "kurdischen Verbrechern" wird fäusteschwingend das gleiche Schicksal prophezeit.