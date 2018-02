Alfreda Eilo verbrachte einen Monat als Freiwilligenhelferin in Syrien und berichtet vom Alltag im Krieg.

"Ich bin gerade zurück von einem Monat in Syrien - eine bizarre Welt. Du suchst dir eine schöne Zucchini auf dem Markt aus, plötzlich fallen Schüsse und alle rennen. Dabei war ich in Latakia, wo es vergleichsweise ruhig zugeht. Ich kann leichter nach Syrien einreisen als andere, mein Vater ist Syrer, meine Mutter Türkin, aufgewachsen bin ich

in der Schweiz.