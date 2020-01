Duda fährt nicht zum Holocaust-Gedenken in Yad Vashem

Polens Präsident Andrzej Duda wird nicht an der Holocaust-Gedenkfeier in Yad Vashem am 23. Jänner, zu der auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen eingeladen ist, teilnehmen. Trotz mehrerer diplomatischer Interventionen habe er keine positive Reaktion der Organisatoren auf seine Forderung, eine Rede halten zu können, bekommen, sagte Duda am Dienstag.

SN/APA (AFP)/JANEK SKARZYNSKI Duda wollte eine Rede halten, das wurde allerdings abgelehnt