Ein kritisches Durchleuchten der eigenen Geschichte bringt am Ende immer Fortschritt.

In Washington machte sich am Donnerstag die Nationalgarde bereit, um die Denkmäler in der US-Hauptstadt zu schützen. Im Herzen Londons wird die Statue Winston Churchills, Befreier Europas vom Nationalsozialismus und großer britischer Staatsmann, von der Polizei streng bewacht. Zuvor hatten ...