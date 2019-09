Dürre und Konflikte in Somalia zwingen 250.000 zur Flucht

Vor Dürre und Konflikten sind in diesem Jahr in Somalia bereits fast eine Viertelmillion Menschen geflohen. Zwischen Jänner und August hätten rund 248.000 Somalis ihr Zuhause verlassen müssen, teilte am Dienstag der Norwegische Flüchtlingsrat (NRC) mit. Die Zahlen kommen vom Protection and Return Monitoring Network (PRMN) - einem vom NRC und dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) geleiteten Netzwerk.

SN/APA (AFP)/STRINGER Eine Viertelmillion Somalier haben bereits ihre Heimat verlassen