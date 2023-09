Dunkle Zeiten für Lateinamerika? Weniger als die Hälfte halten Demokratien für die beste Regierungsform

Am 11. September gedenkt Chile des Staatsstreichs von 1973. Doch wie Augusto Pinochet damals ins Amt kam, das halten immer mehr Menschen für zulässig. Nicht nur in Chile, in ganz Lateinamerika geraten Demokratien in Bedrängnis.

BILD: SN/AP Sie wollen den Diktator zurück: Vor dem 50. Jahrestags des Putsches in Chile protestieren auch Gruppen für Augusto Pinochet.