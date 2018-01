Durch Kabuls Alltag geht man gefährlich

Die Angst vor Selbstmordanschlägen ist in Afghanistans Hauptstadt ein ständiger Begleiter. Trotzdem fliehen immer mehr Menschen dorthin. Denn auf dem Land gewinnen die radikalislamischen Taliban zunehmend an Boden.

Die Taliban bedrohen weitaus größere Teile Afghanistans als bisher angenommen, zeigt eine Recherche der BBC. Demnach haben die Islamisten volle Kontrolle über 14 Bezirke und eine aktive Präsenz in weiteren 263 Bezirken, was insgesamt 70 Prozent des Landes ausmacht. Anschläge ereignen sich in vielen Landesteilen, vor allem aber in der Hauptstadt Kabul, wo zuletzt vermehrt die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zuschlug.