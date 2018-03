Duterte lässt die Philippinen aus Strafgerichtshof austreten

Die Philippinen ziehen sich aus dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH/ICC) zurück. Staatschef Rodrigo Duterte erklärte am Mittwoch in Manila, "dass die Philippinen ihre Ratifizierung des Römischen Statuts mit sofortiger Wirkung zurückziehen". Der IStGH in Den Haag hatte kürzlich Ermittlungen wegen möglicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingeleitet.

SN/APA (AFP)/NOEL CELIS IStGH nahm Ermittlungen gegen Dutertes brutale Methoden auf