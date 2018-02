Duterte rief Soldaten zu grausamer Gewalt gegen Frauen auf

Aussagen von Staatschef Rodrigo Duterte, in denen er Soldaten zu Gewalt gegen Frauen in ganz besonderer Weise aufruft, haben auf den Philippinen für Kritik und Entsetzen gesorgt. Soldaten sollten Rebellinnen in ihre Geschlechtsorgane schießen, sagte Duterte bei einer Veranstaltung mit ehemaligen kommunistischen Rebellen vergangene Woche. "Ohne die sind sie nutzlos", so der Präsident.

SN/APA (AFP)/- Der Präsident der Philippinen ist für seine schlimmen Aussagen bekannt