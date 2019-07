Duterte wettert gegen UN-Bericht zum Anti-Drogen-Krieg

Wegen eines geplanten Berichts zur Lage in den Philippinen hat Präsident Rodrigo Duterte den UN-Menschenrechtsrat angegriffen. "Diese Hurensöhne verstehen nicht, dass wir hier ein Problem haben", sagte er am Freitag (Ortszeit) in einer Rede vor Gefängnisbeamten.

SN/APA (AFP)/LILLIAN SUWANRUMPHA Der philippinische Präsident wurde wieder mal ausfällig