Duterte will Todesstrafe für Drogendelikte wieder einführen

In seinem umstrittenen Kampf gegen den Drogenhandel auf den Philippinen drängt Präsident Rodrigo Duterte erneut auf eine Wiedereinführung der Todesstrafe. "Ich bin mir im Klaren darüber, dass wir im Kampf gegen dieses soziale Übel noch einen langen Weg vor uns haben. Deshalb bin ich für die Einführung der Todesstrafe für Verbrechen in Verbindung mit illegalen Drogen", sagte Duterte am Montag.

SN/APA (AFP)/NOEL CELIS Duterte fordert die Todesstrafe für Drogen-Sünder