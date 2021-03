Dutzende Festnahmen in Myanmar nach Hausdurchsuchungen

Sicherheitskräfte in Myanmar haben in der Nacht auf Dienstag in Yangon (Rangun) rund zwei Dutzend Menschen festgenommen, nachdem sie zuvor viele Stunden lang Hunderte Demonstrierende eingekesselt hatten. Laut Augenzeugen soll die Polizei die Leute dabei bedroht und beschimpft haben, es sollen auch Schüsse abgefeuert worden sein. Lokalen Medienberichten zufolge wurden mindestens 27 Menschen festgenommen.

SN/APA (AFP)/STR Die Proteste gegen den Militärputsch dauern an