Dutzende Tote bei Angriff auf Militärparade im Iran

Bei einem Anschlag auf eine Militärparade in der iranischen Stadt Ahvaz sind am Samstag nach offiziellen Angaben 24 Menschen getötet worden. Von einem Park aus schossen die Täter auf eine Gruppe von Mitgliedern der iranischen Revolutionsgarden, wie die Nachrichtenagentur Tasnim mitteilte. Der Anschlag ist der schwerste dieser Art im Iran in den vergangenen Jahren.

SN/APA (AFP)/ALIREZA MOHAMMADI Mehrere Soldaten befinden sich unter den Opfern