Dutzende Tote bei israelischen Luftangriffen in Syrien

Bei schweren israelischen Luftangriffen im Bürgerkriegsland Syrien sind nach Angaben von Aktivisten Dutzende regierungstreue Kämpfer ums Leben gekommen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete am Mittwoch 57 Tote. Die Flugzeuge hätten in der Nacht auf Mittwoch Stellungen der syrischen Armee und verbündeter Milizen bombardiert, darunter auch Waffenlager. Mit den Bombardierungen will Israel den iranischen Einfluss in Syrien zurückdrängen.

SN/APA (dpa)/Daria Nawalny Kreml-Kritiker wurde nach Vergiftung in Deutschland behandelt