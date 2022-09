Dutzende Tote bei Kämpfen von Aserbaidschan und Armenien

Zwischen Aserbaidschan und Armenien im Kaukasus sind in der Nacht auf Dienstag wieder schwere Kämpfe ausgebrochen. Das armenische Verteidigungsministerium in Jerewan teilte mit, dass aserbaidschanische Truppen an drei Orten Stellungen mit Artillerie und großkalibrigen Waffen angegriffen hätten. Armenien teilte mit, mindestens 49 seiner Soldaten seien getötet worden. Aserbaidschan nannte keine konkreten Opferzahlen, räumte aber ebenfalls "personelle Verluste" ein.

SN/APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV Armenische Soldaten vor einem Panzer