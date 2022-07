Dutzende Tote bei Massaker in Äthiopien

Bei einer Attacke von vermutlich Rebellen sind in Äthiopien Augenzeugen zufolge Dutzende Zivilisten getötet worden. Premierminister Abiy Ahmed bestätigte den Angriff von Montag in der Region Oromia in sozialen Medien, nannte aber keine Opferzahlen. "Die meisten der Opfer sind Frauen und Kinder. Sie haben jeden getötet, den sie finden konnten", sagte der Augenzeuge Abadu Hassen. Die Opfer seien vor allem der Volksgruppe der Amharerer zuzurechnen.

Abiy Amed sprach in einem Tweet von einem Massaker und beschuldigte die Rebellengruppe Oromo-Befreiungsarmee (OLA). Erst vor zwei Wochen war es zu einem ähnlichen Vorfall in derselben Region Äthiopiens gekommen, damals starben mehr als 100 Menschen. Auch bei diesem Vorfall machten die Behörden die OLA verantwortlich. Äthiopien sieht die OLA als terroristische Gruppe an, seit sie sich mit der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) verbündet hat. OLA und TPLF wird vorgeworfen, die Regierung von Premierminister Abiy Ahmed destabilisieren zu wollen. Die OLA, eine Splittergruppe der politischen Partei Oromo Liberation Front, fordert mehr Autonomie und Selbstbestimmung für das Volk der Oromo.