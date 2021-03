Dutzende Tote bei Protesten gegen Junta in Myanmar

In Myanmar sind bei erneuten Protesten Augenzeugen und Medienberichten zufolge mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Nach Informationen von "Myanmar Now" sollen sogar mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen sein. Am offiziellen Gedenktag der Armee war es in weiten Teilen des Landes zu Demonstrationen gegen die Junta gekommen. Dabei sollen Militärangehörige und Polizisten mit scharfer Munition und gezielten Kopfschüssen gegen unbewaffnete Zivilisten vorgegangen sein.

SN/APA (AFP)/STR Die Gewalt in Myanmar nimmt weiter zu