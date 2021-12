Dutzende Tote bei Überfall auf Hilfstruppe in Burkina Faso

Im westafrikanischen Burkina Faso haben Bewaffnete kurz vor den Weihnachtstagen 41 Menschen getötet. Laut Regierungsangaben vom Sonntag sind unter den Opfern zahlreiche Freiwillige einer Unterstützertruppe der Armee. Präsident Roch Kaboré ordnete eine 48-stündige nationale Trauer an. Der erst am frühen Sonntag bekanntgemachte Zwischenfall ereignete sich am Donnerstag auf der Verkehrsachse zwischen den Orten Ouahigouya und Titao, als die Truppe in den Hinterhalt geriet.

SN/APA/AFP/POOL/IAN LANGSDON Präsident Kabore ordnet Staatstrauer an (Archivbild)