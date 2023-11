Dutzende Tote bei Kämpfen in äthiopischer Region Amhara

Bei Kämpfen zwischen Äthiopiens Militär und Milizen in der Region Amhara sind UNO-Angaben zufolge in diesem Monat bereits mindestens 47 Zivilisten getötet worden. Es sei "unerlässlich", dass "alle Parteien von rechtswidrigen Angriffen absehen und alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung ergreifen", forderte Seif Magango, Sprecher des UNO-Menschenrechtsbüros, am Freitag. Er zeigte sich besorgt über die "verheerenden Auswirkungen von Drohnenangriffen".

