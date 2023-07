"Economist": Österreich "nützlicher Idiot" Putins

Österreich ist nach Ansicht des britischen Magazins "The Economist" der zweitwichtigste Handlanger des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Europa. Angeführt wird das Ranking von "Putins nützlichen Idioten", die der "Economist" in seiner aktuellen Ausgabe auflistet, von Ungarn unter dem rechtskonservativen Regierungschef Viktor Orban. An dritter Stelle folgt Griechenland.

BILD: SN/APA/SPUTNIK/ALEXEI DRUZHININ Österreichs Tanz mit Putin als Sinnbild für die bilateralen Beziehungen