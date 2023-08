ECOWAS: Angekündigte Übergangsphase im Niger "inakzeptabel"

Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) hat die Ankündigung einer Übergangsphase zu einer zivilen Regierung durch die neuen Militärmachthaber im Niger zurückgewiesen. "Ein dreijähriger Übergang ist inakzeptabel", sagte der ECOWAS-Beauftragte für Sicherheit und politische Angelegenheiten, Abdel-Fatau Musah, in einem am Montag ausgestrahlten Interview mit Al-Jazeera. "Wir wollen, dass die verfassungsmäßige Ordnung so schnell wie möglich wiederhergestellt wird."

BILD: SN/APA/AFP/GERARD NARTEY ECOWAS-Beauftragter sieht Ankündigungen kritisch