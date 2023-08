ECOWAS-Staaten beraten über Vorgehen gegen Niger

Nach dem Auslaufen eines Ultimatums an die Putschisten im Niger will die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS auf einem Sondergipfel in Nigerias Hauptstadt Abuja am Donnerstag über ihr weiteres Vorgehen beraten. Im Raum steht neben weiteren Sanktionen auch ein Militäreinsatz gegen den Staat im Westen Afrikas. Im Niger hatte das Militär am 26. Juli die Macht übernommen, die Verfassung ausgesetzt und den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum festgesetzt.

BILD: SN/APA/AFP/KOLA SULAIMON ECOWAS berät über Militäreinsatz im Niger