ECOWAS um Verhandlungen mit Putschisten im Niger bemüht

Der westafrikanische Staatenbund ECOWAS hat am Wochenende seine Bemühungen um eine diplomatische Lösung nach dem Militärputsch in seinem Mitgliedsland Niger fortgesetzt. Zugleich hielt die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS) die Drohung mit einer Militärintervention aufrecht. Das ECOWAS-Parlament teilte am Samstag mit, es wolle eine Abordnung zu Gesprächen mit der Militärführung in den Niger entsenden.

BILD: SN/APA/AFP/- Drohung mit Militärintervention bleibt aufrecht