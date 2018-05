Ecuador spionierte Assange in eigenem Botschaftsexil aus

Ecuador hat nach Informationen des "Guardian" ein millionenschweres Überwachungsprogramm für WikiLeaks-Gründer Julian Assange in seinem in London gelegenen Botschaftsexil aufgelegt. Die Geheimdienstmission diente ursprünglich dem Schutz des Australiers vor den britischen Behörden, wie die britische Zeitung am Mittwoch berichtete.

SN/APA (AFP)/JUSTIN TALLIS Ecuador gewährt Assange Asyl, traut ihm aber auch nicht so recht