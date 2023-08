Ecuador wählt nach Kandidatenmord neuen Präsidenten

Überschattet von dem Mord an einem Kandidaten hat in Ecuador haben die Wählerinnen und Wähler in Ecuador am Sonntag in einer ersten Wahlrunde über einen neuen Präsidenten abgestimmt. Um 7.00 Uhr (Ortszeit, 14.00 Uhr MESZ) öffneten die Wahllokale in dem einstmals recht friedlichen südamerikanischen Staat, der von einer Welle der Gewalt erschüttert wird. Überall im Land wurden Soldaten eingesetzt, um das Votum abzusichern.

BILD: SN/APA/AFP/MARCOS PIN Anhängerinnen der Favoritin Luisa Gonzalez