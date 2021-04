Ecuador wählt zwischen Linkspolitiker und rechtem Banker

Inmitten der Corona-Pandemie und einer schweren Wirtschaftskrise wählen die Ecuadorianer einen neuen Präsidenten. In der zweiten Runde der Präsidentenwahl treten der konservative Banker Guillermo Lasso und der Linkskandidat Andrés Arauz gegeneinander an. In den jüngsten Umfragen liegen beide Kandidaten fast gleichauf bei etwa 50 Prozent der Stimmen.

SN/APA/AFP/CRISTINA VEGA RHOR Arauz will sozialistische Politik in Ecuador fortsetzen