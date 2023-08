Ecuador: Wahlkampf in kugelsicherer Weste

Nach dem Kandidaten-Mord ist in Ecuador nicht an Normalität zu denken. Politik ist in dem Andenstaat eine Frage von Leben und Tod.

BILD: SN/AP Journalist Christian Zurita geht statt des ermordeten Kandidaten Fernando Villavicencio ins Rennen um die Präsidentschaft Ecuadors, Alejandra Gonzáles bewirbt sich um das Vize-Präsidentenamt.