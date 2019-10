Ecuadors Präsident verhängte nächtliche Ausgangssperre

Ecuadors Präsident Lenin Moreno hat angesichts der heftigen Proteste eine nächtliche Ausgangssperre in der Nähe von wichtigen öffentlichen Gebäuden verhängt. Die Ausgangssperre gelte zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr unter anderem vor den Sitzen von Staatsorganen, heißt es in einem am Dienstag unterzeichneten Dekret.

SN/APA (AFP)/MARTIN BERNETTI Es gab wiederholt gewaltsame Ausschreitungen