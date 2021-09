Edtstadler: EU muss auf Pressefreiheit achten

EU-Ministerin Karoline Edtstadler sieht die EU in der Verantwortung, auf die Pressefreiheit in ihren Mitgliedsländern zu achten. In einem am Wochenende auf der Homepage der "Vereinigung der Europajournalisten" (AEJ Austria) publizierten Interview sagte Edtstadler auf Nachfrage zu "Problemländern" wie Ungarn, Polen oder Slowenien: Wenn es in den genannten Staaten, "eine Thematik" gebe, gelte es, "von europäischer Seite hinzuwirken, dass die Pressefreiheit eingehalten wird."

SN/APA/HELMUT FOHRINGER (Archiv)/HE Karoline Edtstadler