Edtstadler fordert europäische Solidarität

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) fordert "mehr Solidarität" in Europa zur Bewältigung der Coronakrise. Gerade jetzt sei es wichtig zu zeigen, dass die Europäische Union "handlungswillig und -fähig" ist, sagte Edtstadler im krone.tv-Interview am Donnerstagabend. Das Grüne Licht für die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien, begrüßte sie.

Klar sei, dass derzeit kein Thema behandelt werden könne, ohne über Covid-19 zu sprechen, erklärte die Europaministerin. Das betreffe auch den Westbalkan, doch "es kommt der Tag nach der Krise und dann müssen wir bereit sein, die nötigen Schritte zu setzen".

Der Gesundheitsbereich sei keine gemeinsame EU-Kompetenz und die EU-Staaten müssten hier "ihre eigenen Hausaufgaben machen", betonte Edtstadler. Bei einer Pandemie müssten aber alle Staaten zusammenarbeiten und ihre Arbeit koordinieren. Dass Hilfsgüter aufgehalten werden, sei "unerträglich", sagte sie. Hier habe es auch Diskussionen mit manchen Staaten gegeben. Das sollte aber in Zukunft nicht mehr vorkommen, zeigte sie sich optimistisch.

Es brauche dort europäische Solidarität und Zusammenarbeit, wo es Sinn mache, so Edtstadler. Europa brauche man bei den großen Themen, wie dem Kampf gegen den Klimawandel, der Migrationsfrage, dem Kampf gegen die Pandemie oder der Medikamentenzulassung, denn "wir wollen nicht abhängig sein von China oder den USA". Bei anderen Themen sei es sinnvoller, dies in den Staaten und Regionen zu lösen, erklärte Edtstadler.

So müsse die EU etwa gemeinsam bei der Beschaffung von Medizinprodukten vorgehen, forderte die Europaministerin. Außerdem solle die EU die Maßnahmen koordinieren "weil ein Virus an der Grenze nicht halt macht". Das plötzliche Hochfahren der Grenzen sei nämlich auch eine Gefahr für unser Gesundheitssystem, warnte sie, da viele Beschäftigte aus dem Ausland nach Österreich einpendeln würden und dies dann nicht mehr könnten.

Beim Migrationsthema sei die EU-Kommission dabei ein neues Paket auf den Tisch zu legen, wo jeder EU-Staat aufgefordert werde, das beizutragen, wozu er imstande sei, sagte Edtstadler. Die Situation an der griechisch-türkischen Grenze habe gezeigt, dass gerade in der Coronakrise der Außengrenzschutz gestärkt werden müsse. Klar sei aber auch, dass man nicht alle Flüchtlinge aufnehmen könne oder "dass jemand wie Erdogan (Präsident Recep Tayyip, Anm.) in der Türkei diese Menschen für seine zynische Politik nutzt".

