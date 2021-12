Edtstadler fordert mehr Tempo bei Pandemiebekämpfung in EU

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) fordert mehr Tempo bei der Pandemiebekämpfung in der EU. Wegen der neuen Coronavirus-Variante Omikron sei es "notwendig, noch schneller zu werden in der Datenabgleichung, schneller zu werden im Austausch der Maßnahmen, die wirken, und auch der Ausweitungen der Maßnahmen, die man treffen muss", sagte sie am Dienstag beim EU-Rat in Brüssel. "Gleichzeitig wollen wir aber die Reisefreiheit so gut es geht aufrechterhalten."

