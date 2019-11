Edtstadler: "Halle wäre in Österreich nicht möglich gewesen"

Die ÖVP-Delegationsleiterin Karoline Edtstadler hat Deutschland Versäumnisse im Zuge des antisemitischen Terroranschlags in der Stadt Halle vorgeworfen. "Ein antisemitischer Terroranschlag wie in Halle wäre in Österreich wohl nicht möglich gewesen", sagte Edtstadler in einem Interview mit der Zeitung "Die Welt".

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Edtstadler will mehr Sicherheit für jüdische Einrichtungen